Полная защита: как сэкономить на каско

Автомобильное страхование подразделяется на обязательное страхование ответственности водителя перед третьими лицами (ОСАГО) и защиту самой машины (каско). Обязательная «автогражданка» защищает водителя от трат на возмещение ущерба другим участникам дорожного движения в случае аварии по его вине, но собственную машину придется ремонтировать за свой счет. Каско же защищает страхователя (точнее, его автомобиль) практически в любой ситуации.

С первым пунктом все более-менее понятно: тарифы утверждены государством, а покупка полиса является обязательной. Со вторым все неочевидно, и для многих это «темный лес» со множеством подводных камней. Отчасти так и есть, поэтому приступать к выбору лучше подготовленным. Как правило, полис может оказать неоценимую помощь начинающим водителям, ведь он позволяет не задумываться о том, как и где ремонтировать свой автомобиль в случае аварии. Но даже опытным водителям, которые ездят предельно аккуратно и не попадали в аварию последние несколько лет, стоит задуматься о защите своей техники. Например, от угона, ведь от этой напасти никто не застрахован.

Стоимость полиса каско напрямую зависит от цены защищаемого автомобиля. Специалисты страховой компании определяют рыночную стоимость машины, которую называют страховой суммой. Это максимум, который владелец может получить при единовременной выплате. Правда, сразу после заключения договора включается «счетчик» амортизации. К примеру, если автомобиль будет полностью уничтожен через пару месяцев после покупки полиса, то выплата окажется меньше страховой суммы на процент амортизации.

При расчете стоимости страховки применяются повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от возраста и стажа допущенных к управлению водителей, их страховой истории и интереса, который к транспортному средству проявляют угонщики. Тут все очевидно. Неопытный автомобилист или лихач, неоднократно попадавший в аварию, с большей вероятностью обратится за возмещением, чем аккуратный водитель. А угоняемая модель может «выставить» компанию на выплату в несколько миллионов рублей, что заставляет повышать тарифы на потенциально опасные машины.

Вариантов сэкономить масса, но для этого страхователю необходимо самостоятельно установить степень защиты транспортного средства. Самый простой способ сделать страховку дешевле – это франшиза. Под этим термином подразумевается заранее оговоренная сумма ущерба, которая при наступлении страхового случая компенсироваться будет. Иными словами, если клиент решил оформить франшизу на 20 000 рублей и попал в аварию, страховая компания не будет устранять ущерб, не превышающий этого значения, а из большего вычтет эту сумму. С одной стороны, это может показаться неудобным, ведь автомобилисту придется ремонтировать машину за свой счет. Однако опытным водителям это позволяет сэкономить за счет разделения ответственности. Кроме того, с помощью франшизы страховщики избавляют себя от клиентов, воспринимающих каско как «абонемент на сервис». Такие заявляют малейшие царапины на кузове, стремясь отбить вложенные в полис деньги. Обычно на следующий год они удивляются стоимости продления договора и идут искать другую компанию.

На стоимость защиты может существенно повлиять вид возмещения. Страховщик может отправить клиента в сервисный центр из списка партнеров, оплатить ремонт в техцентре клиента, или же выдать возмещение деньгами. Ни для кого не секрет, что первое решение выгоднее страховым фирмам, что сказывается на цене услуги. А ремонт у официального дилера заведомо окажется самым дорогим.

Отдельно оговаривается, как производится расчет компенсации при наступлении страхового случая. Если клиент хочет продукт подешевле, то можно согласиться на учет степени износа деталей, как это происходит при денежной выплате по ОСАГО. Полис сразу станет дешевле.

Страховая сумма может быть двух видов – агрегатной и неагрегатной. В первом случае каждая выплата вычитается из общей страховой суммы (рыночной цены автомобиля). Таким образом, если автомобилист пару раз попал в ДТП, а под конец действия полиса машину угнали, то он получит только неизрасходованный остаток премии. При таких вводных полис, разумеется, стоит меньше. Второй вариант подразумевает полную сумму выплат хоть в первой, хоть в двадцатой аварии в течение срока действия договора.

На цену каско также может влиять степень защищенности транспортного средства от злоумышленников. Поэтому не будет лишним предоставить страховщику данные о наличии противоугонной системы и рассказать, где машина паркуется на ночь. Так что спутниковая сигнализация и охраняемая стоянка – весомые аргументы для предоставления.

Есть и другие факторы, которые позволят снизить итоговую цену полиса. Например, если клиент приобретает в одной страховой компании и ОСАГО, и каско, то компания может пойти на уступки в цене. Дополнительную скидку можно получить даже в том случае, если клиент готов оплатить договор сразу. Рассрочка платежа сейчас практикуется практически всеми игроками рынка, но по понятным причинам нравится им меньше, чем единовременный платеж.