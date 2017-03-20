Умер создатель легендарной "Нивы" Петр Прусов

На 76-м году жизни скончался отечественный автомобильный конструктор и создатель легендарной "Нивы" (Lada 4x4) Петр Прусов.

Церемония прощания с Прусовым пройдет 21 марта с 11.00 в Спасо-Преображенском Соборе Тольятти.

АвтоВАЗ сообщил, что предприятие возьмет на себя расходы, связанные с погребальной церемонией.

Петр Прусов в 1972 году был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121 "Нива". Он также принимал участие в разработке многих других моделей АвтоВАЗа, а с 1998 до 2003 года был главным конструктором предприятия.

Прусов принимал участие в проектировании ВАЗ 1111"Ока", семейства автомобилей ВАЗ 2110 и Samara 2, ВАЗ 2123, семейства автомобилей Kalina, а также ряда концептуальных моделей.

Отметим, что в этом году Lada 4x4 отмечается 40-летие. В честь этого события АвтоВАЗ выпустит особую версию модели - 40 Anniversary.

Полноприводная Lada представлена на рынке с 1977 года, является самым популярным внедорожником в стране и считается "иконой" в модельном ряду бренда.

Всего за время производства АвтоВАЗ выпустил более 2,5 млн внедорожников ВАЗ 2121"Нива" и Lada 4x4, более полумиллиона из которых были поставлены на экспорт.