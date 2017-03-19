Названы самые нестандартные автомобили российской полиции

В социальных сетях активно обсуждается подборка блогера, который составил ТОП-20 самых необычных автомобилей российской полиции . Помимо спорткаров в списке есть и японские модели, которые не продавались в нашей стране, например Toyota Mark 2 или машина американских правозащитников Ford Crown Victoria. Так, в любопытной подборке блогера представлены премиальные Porsche Cayenne и 911, Mercedes S-Class и Gelandewagen, BMW X5 M, а также Hummer H2. Кроме этого автопарк российской полиции может похвастать спортивными Audi R8 и Maserati GranTurismo MC Stradale. Отмечается, что эти машины замечены в основном с регистрационными знаками столицы или Санкт-Петербурга.

А вот сотрудники правоохранительных органов дальневосточных регионов предпочитают редких «японцев», что не удивительно. В подборке представлены пять фотографий полицейских машин одной только марки Toyota: Chaser, Crown Majesta, Mark 2, Cresta и Celica. Также дальневосточная полиция располагает автомобилями Nissan Skyline, Nissan Cedric, Mitsubishi Galant VR-4, а также Ford Crown Victoria и Saab 9−5.