Осаго всех не отремонтирует

Законопроект о ремонтной реформе ОСАГО прошел второе, основное, чтение в Госдуме . Уже в мае пострадавшие при авариях по вине держателей новых полисов вместо выплат по ОСАГО отправятся в автосервис за счет страховщиков. На ремонт отводится 30 дней, гарантия на работы составит от полугода до года, при этом устанавливать по ОСАГО будут исключительно новые запчасти. Это, впрочем, сильно сузит сферу применения новаций -- более половины автопарка РФ старше десяти лет, сервисы не смогут найти для них новые запчасти, и большинство автовладельцев по-прежнему будут получать выплату деньгами.

Вчера депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, запускающий ремонтную реформу ОСАГО. Проект депутата от "Справедливой России" Михаила Емельянова о приоритете ремонта над денежной выплатой был принят в первом чтении еще 14 декабря. Как рассказал вчера глава финансового комитета Анатолий Аксаков , представлявший проект, для его доработки была создана рабочая группа с участием ЦБ Минфина , страховщиков и представителей автомобилистов. В него было внесено 62 поправки, 26 из них комитет поддержал. "Учитывая социальное значение закона, он был существенно доработан",-- рассказал господин Аксаков.

В первоначальной редакции поправок страховщик мог по своему усмотрению выбирать -- платить пострадавшему или ремонтировать его машину в сервисе не дальше 10 км от городов с населением от 500 тыс. человек и не дальше 200 км для меньших населенных пунктов. В принятой же вчера версии ремонт применяется в большинстве случаев. Исключения оставлены только для аварий с ущербом более 400 тыс. руб., получения пострадавшим инвалидности или невозможности отправить автомобиль в сервис, находящийся в пределах 50 км от места жительства потерпевшего или аварии. Сервис для ремонта будет выбираться потерпевшим -- но список предоставит страховщик. Новым (до двух лет) автомобилям на гарантии страховщик должен будет организовать ремонт у официального дилера, и для всех без исключения автомобилей ремонт должен производиться только с использованием новых запчастей. Гарантия на проведенные работы должна составить шесть месяцев, в случае кузовного ремонта и лакокрасочных работ -- до года, при этом на ремонт отводится не более 30 дней с момента предоставления автомобиля в сервис.

При этом поправки предлагают обращаться к страховщику, у которого куплен полис ОСАГО, даже при авариях, в которых участвовали более двух машин (сейчас прямое возмещение действует только для двух участников). Ответственность за некачественный ремонт лежит на страховщике -- ЦБ вправе ограничивать право компаний направлять автомобили на ремонт в случае жалоб. За нарушение сроков ремонта страховщик заплатит неустойку -- 0,5% суммы возмещения за каждый день просрочки. Предложения депутата от КПРФ Алексея Куринного -- дать автовладельцам свободу выбора сервиса, оплачивать им проезд к сервису (до 10 тыс. руб.) и отодвинуть старт реформы на 1 января 2018 года -- большинство депутатов не поддержало.