Опубликованы фотографии нового бюджетного KIA

Вездесущие фотографы-шпионы смогли поймать в объективы своих камер новую бюджетную модель компании KIA.

Новый седан назвали Pegas, и предназначен он будет исключительно для китайского авторынка.

Шпионские снимки новой машины опубликовало издание Autohome. В модельной линейке компании новая четырехдверка будет стоять на ступень ниже Kia K2, которая в России известна под названием Rio.

Фото: Car.ru

Фото: Car.ru

Фото: Car.ru

Фото: Car.ru

Судя по представленным фотографиям, передняя часть машина разработана по мотивам хэтчбека Rio нового поколение. Из-за низкой цены, новый седан не будет иметь светодиодной оптики, да и салон выглядит довольно «бедненько».

Ожидается, что под капотом KIA Pegas будет установлен 1,6-литровый бензиновый силовой агрегат, который имеет отдачу в 123 л. с, или 100-сильный двигатель рабочим объемом 1,4 литра. Заметим, что эти моторы стоят в китайской версии Rio.

Предполагается, что в дилерских центрах компанией новый автомобиль должен появиться уже до начала лета. Цена седана, по традиции, будет названа перед началом продаж. В качестве напоминания, скажем, что модель KIA K2 на авторынке Поднебесной стоит 72 900 юаней (610 000 рублей).