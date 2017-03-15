В Сеть утекли фото новой «Лады-Мустанг»

В интернете появились первые снимки новой модификации ВАЗ 2101, известной как «Копейка». Автомобиль выйдет на рынок под названием «Лада-Мустанг». Фотографии были сделаны во время дорожных тестов автомобиля и опубликованы в аккаунте «Автоцентра Елабуга» в Instagram

В дизайне нового отечественного автомобиля прослеживается влияние модели Ford Mustang и Chevrolet Camaro. В новой «Копейке» будет двухлитровый турбированный двигатель мощностью 200 лошадиных сил. При передвижении по городу расход топлива составит шесть литров на 100 километров езды, по загородным трассам – 4,4 литра.

По данным СМИ, «Лада-Мустанг» появится в продаже в конце 2017 года, тогда же станет известна цена на новый автомобиль.

«ВАЗ 2101» был выпущен в 1970 году. Автомобиль производился в течение 18 лет до 1988 года. За это время было выпущено 4,85 миллионов машин этой модификации.