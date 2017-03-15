"АвтоВАЗ" снимает с производства Lada Priora

«АвтоВАЗ» намерен прекратить выпускать модель Lada Priora.

На сегодняшний день Lada Priora в базовой комплектации можно приобрести за 389 тыс. 900 руб.

«Что касается ухода с конвейера некоторых моделей, то в части Lada Priora – это отдельный случай. Дело в том, что с запуском системы ЭРА-ГЛОНАСС компании необходимо установить ее на весь модельный ряд в ближайшее время, но с Priora я в этом не уверен», – прокомментировал президент ПАО «АвтоВАЗ» Николя Мор

Стоит отметить, что модель в этом году отмечает свое десятилетие. Первоначально Lada Priora представляла собой седан, к которому затем присоединились хэтчбеки и универсалы. В прошлом году за руль этой модели сели 17 тыс. 553 человек.

На сегодняшний день Lada Priora в базовой комплектации можно приобрести за 389 тыс. 900 руб.

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