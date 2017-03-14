Рассказ о необычном наследстве шокировал интернет

Истории в стиле "из ряда вон" происходят с многими из нас, однако с появлением интернета они стали получать по-настоящему широкое распространение. Новым героем социальных сетей стал пользователь форума Reddit с ником BlackCocktober, поразивший других форумчан рассказом о необычном наследстве.

"Когда я был маленьким, родители часто рассказывали о моем сумасшедшем одиноком дяде, который скупал "бесполезные автомобили". Около десяти лет назад мы потеряли связь с ним. Месяц назад я узнал, что он умер и упомянул меня в своем завещании, оставив мне в наследство несколько этих автомобилей. Сегодня я получил их список", - написал BlackCocktober.

В списке значатся легендарные автомобили, выпускавшиеся ограниченными сериями, такие как Porsche 912 и 911 (включая 911 Carrera), Ferrari 550, Lamborghini Espada, Chevrolet Corvette, Jaguar XKE и другие - всего 14 машин.

"Излишне говорить, что я потерял дар речи, - пишет BlackCocktober. - Я слышал, что дяде удалось провернуть несколько удачных сделок с землей. По моим данным, 75 процентов машин из списка находятся в рабочем состоянии, однако пока неизвестно, что это за машины. Родители хотят, чтобы я продал все машины, кроме грузовика Ford Bronco. Сам я считаю, что нужно оставить машины себе - вряд ли они будут терять в стоимости".

Фото: www.reddit.com

Несмотря на то, что автор поста не просил совета у читателей, все наперебой принялись давать ему рекомендации, как поступить со свалившимся на голову наследством.

"Твой дядя не для того завещал тебе эти машины, чтобы ты продал их. Твои родители ничего не соображают", - написал один из читателей. "Твой дядя хотел, чтобы ты получал удовольствие от этих машин. Может быть, тебе не удастся оставить все себе, но в этом списке есть несколько действительно невероятных автомобилей", - добавил второй.

Пользователи также отговаривают "наследника" не продавать машины, поскольку они будут только расти в цене при должном уходе.

Другие выступили за то, чтобы превратить машины в деньги. "Допустим, дядя оставил тебе несколько миллионов наличными. Ты бы стал покупать 14 коллекционных машин?" - ответил третий пользователь.

"Как автолюбитель, я советую тебе продать их. Представь, что это куча щенков. Лучше отдать их тем, кто сможет о них заботиться. А себе оставь Porsche 911 - из этого списка он самый дешевый в обслуживании и будет расти в цене", - написал опытный автовладелец.

Сам автор поста пока не сообщил о том, как он намерен поступить с коллекцией автомобилей. В настоящее время запись собрала более полутора тысяч комментариев.