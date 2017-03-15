В Сеть утекли фото новой «Лады-Мустанг»

Похоже, в скором времени российских автолюбителей ждет сюрприз. На днях в Сети появились первые фотографии абсолютно новой модификации ВАЗ 2101 – знаменитой "Копейки".

Судя по снимкам, сделанным во время дорожных испытаний свеженького авто, очередное произведение отечественного автомобилестроения выглядит весьма эффектно. В дизайне обновленного автомобиля явно прослеживается влияние классической модели Ford Mustang, а также Chevrolet Camaro.

Технические характеристики также должны порадовать отечественного автолюбителя. Базовая модель "Копейки" будет оснащена новым двухлитровым турбированным двигателем, генерирующим 200 лошадиных сил. Расход топлива составит шесть литров на 100 км езды по городу и 4,4 литра – на загородных трассах.

По слухам, стоимость новой "Копейки" станет известна в конце 2017 года. Ожидается, что в это же время она поступит в продажу в автосалоны.

Тем временем российские интернет-пользователи встретили новость о готовящемся выпуске обновленной "Лады" с одобрением. "Необычный дизайн, неплохо получилось! Неужто свежие умы на ВАЗ взяли", "Мне лично очень глаз порадовало, пусть боковые панели на роллс-ройс смахивают, но копейку точно напоминает", – пишут блогеры.

Впрочем, некоторые скептики усомнились в подлинности опубликованных фотографий. " Утка это", "Че-то рановато.. До 1 апреля еще далеко", – так комментируют интернет-пользователи появившиеся в Сети изображения возрожденной "Копейки".

А кое-кто и вовсе разнес новинку в пух и прах. "Фото классное ,но продукт будет опять похож на верблюда!", – заявил один из критиков.