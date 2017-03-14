Трехлетние иномарки подорожали в России на 29 процентов

Таковы данные исследования агентства "Автостат". В частности, в марте 2014 года трехлетний Ford Focus (напомним, это одна из самых популярных моделей на вторичном рынке) продавался в среднем за 510 тысяч рублей, а сейчас аналогичную машину предлагают за 587,5 тысяч - на 15,4% больше. Hyundai Solaris подорожал на 16% (с 455 до 530 тысяч), Volkswagen Polo - на 10,4%, Kia Rio и Skoda Octavia - на 26%, Toyota Corolla и Camry - примерно на 30%, Toyota RAV4 и Nissan Qashqai - на 40-41%, а самый большой прирост цены среди востребованных "трехлеток" оказался у Mazda 6 - с 717 тысяч до 1 063 400, то есть почти на 50%.

Как отмечает директор агентства Сергей Целиков , столь большая разница в динамике между моделями объясняется тем, что часть из них за обозначенный период успела кардинально обновиться и, следовательно, подорожать, а другие лишь незначительные обновились.

- На изменение стоимости автомобилей с пробегом оказывает влияние курс рубля и стоимость новых машин. Многие автопроизводители были вынуждены значительно повысить цены за последний год из-за колебания курса валют. Также сказалось введение новых экологических стандартов и появление системы ГЛОНАСС, - пояснил "РГ" директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Артем Самородов.

Что касается развития ситуации, то очевидно, что вслед за новыми автомобилями будут дорожать и подержанные.

- Плюс фактор инфляции, минус фактор резкого скачка цен в конце 2014 года и начале 2015-го. Мы оцениваем перспективы ценовых изменений в этом году на уровне 5-10%, - констатировал Артем Самородов.