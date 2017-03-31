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Водителям запретили пристегивать документы к салону авто

Водителям запретили пристегивать документы к салону авто
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Верховный суд вынес решение о запрете водителям передавать инспекторам ДПС документы, которые пристегнуты чем-либо к автомобилю. Об этом сообщает "Российская газета".
Отметим, что практика пристегиванию документов распространена среди автомобилистов.
Теперь же автоинспекторы смогут штрафовать за такие действия или даже арестовывать нарушителей.
Изменения будут прописаны в новом регламенте по общению сотрудников ГИБДД с автовладельцами.
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Авто Вологда США
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