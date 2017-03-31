Водителям запретили пристегивать документы к салону авто

Верховный суд вынес решение о запрете водителям передавать инспекторам ДПС документы, которые пристегнуты чем-либо к автомобилю. Об этом сообщает "Российская газета".

Отметим, что практика пристегиванию документов распространена среди автомобилистов.

Теперь же автоинспекторы смогут штрафовать за такие действия или даже арестовывать нарушителей.

Изменения будут прописаны в новом регламенте по общению сотрудников ГИБДД с автовладельцами.