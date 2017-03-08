Italdesign и Airbus представили летающий автомобиль

Ателье Italdesign и компания Airbus представили на Женевском автосалоне концепт летающего автомобиля. Модель Pop. Up получила два сменных электрических модуля для передвижения по земле и воздуху.

Основой автомобиля стала капсула-салон для двух человек. «Кокон» выполнен из карбона и обладает 2,6 метра длины при 1,4 метра ширины и 1,5 метра высоты. Модуль для полетов выполнен подобно квадрокоптерам и оснащен восемью вращающимися в противоположные стороны пропеллерами. Его размеры равны пяти метрам на 4,4 метра.

Для смены режимов движения достаточно воспользоваться специально подготовленным приложением. Нужно ввести в программу информацию о запланированной поездке, после чего она автоматически определит подходящий способ передвижения, основываясь на данных о времени, затратах на путешествие, трафике и так далее.

По задумке разработчиков, модули для поездок по дорогам или полетов самостоятельно прибывают к капсуле с пассажирами и устанавливаются, а неиспользуемая в данный момент часть автоматически отправляется на зарядную станцию и ожидает вызова из «кокона».

Модули, как и сама капсула, оснащены комплектами батарей. Во время движения по земле автомобиль использует два электромотора общей мощностью лошадиных сил и способен разогнаться до 100 километров в час. Запас хода составляет до 130 километров. Зарядка «колес» (вероятно, на специальной станции) занимает 15 минут.

Во время полетов Pop. Up обладает 182 лошадиными силами и тоже может набирать 100 километров в час (взлет и посадка осуществляются вертикально). Максимальная дальность полета не может превышать 100 километров.

О сроках появления товарной версии летающего автомобиля и стоимости информации пока нет.