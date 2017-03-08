Названы самые надежные модели автомобилей

Сразу семь моделей Toyota и четыре Chevrolet признаны самыми надежными автомобилями в трехлетнем возрасте в своих категориях.

Таковы данные исследования, проведенного авторитетным американским агентством J.D. Power с помощью опроса около 35 тысяч автовладельцев в США, купивших машины в 2014 году. Респонденты называли поломки и мелкие проблемы, с которыми им доводилось сталкиваться в процессе эксплуатации автомобилей. Получив такие сведения, аналитики ранжировали модели по числу жалоб в расчете на каждые 100 единиц. В общем зачете, напомним, первенствовали Lexus и Porsche, но среди лидеров по номинациям оказалось больше представителей Toyota и Chevrolet.

Так, в классе легковых автомобилей первенствовали три Toyota - Camry (среднеразмерные авто), опередившая Chevrolet Malibu и Hyundai Sonata, модель Prius (компакты), обошедшая Buick Verano и Honda Civic, и Avalon (полноразмерные авто), оказавшаяся надежнее Buick LaCrosse и Kia Cadenza. Среди SUV, пикапов и фургонов в число победителей вошли уже названная Toyota Prius (ее включили еще и в категорию компактных MPV), FJ Cruiser (компактные SUV), Venza (в данном случае - среднеразмерные SUV) и минивэн Sienna.

Назовем еще несколько победителей, которые хорошо знакомы российским автолюбителям. В категории небольших SUV выиграл Volkswagen Tiguan, среди премиум-компактов - Mercedes-Benz GLK-Klasse, премиальных среднеразмерных моделей - Lexus RX, а полноразмерных внедорожников - Chevrolet Tahoe. В классе небольших премиальных легковушек первенствовал Lexus ES, а среднеразмерных спорткаров - Chevrolet Camaro.

Напомним, как выяснили в J.D. Power, наиболее часто автовладельцы "трехлеток" жалуются на проблемы с мультимедиасистемой и ее составляющими. Так, особенно много неприятностей владельцам доставляет настройка и работа Bluetooth-соединения, позволяющего, в частности, свободно разговаривать по мобильному телефону.