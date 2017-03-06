В Сети показали дизайн нового Kia Rio для России

В интернете появились первые фотографии, на которых показан дизайн седана Kia Rio нового поколения для российского рынка. Изображения, на которых четырехдверка показана без камуфляжа, опубликованы на форуме сайта Club-solaris.ru.

Суды по представленным изображениям, у модели полностью изменится дизайн. Другими станут бамперы, оптика и капот. Помимо этого, уже станет верхняя часть фальшрадиаторной решетки, а место для крепления регистрационного знака сзади переместится с крышки багажника на бампер.

Никаких технических подробностей о Kia Rio нового поколения пока нет.

Как сообщалось ранее, седан появится в России в третьем квартале текущего года. Китайская версия модели, именуемая K3, дебютировала осенью 2016 года. Модель стал чуть больше предшественника, а ее моторная гамма состоится из 100- и 123-сильного моторов 1.4 и 1.6 соответственно.