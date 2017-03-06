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В Сети показали дизайн нового Kia Rio для России
Фото: Club-solaris.ru
В интернете появились первые фотографии, на которых показан дизайн седана Kia Rio нового поколения для российского рынка. Изображения, на которых четырехдверка показана без камуфляжа, опубликованы на форуме сайта Club-solaris.ru.
Суды по представленным изображениям, у модели полностью изменится дизайн. Другими станут бамперы, оптика и капот. Помимо этого, уже станет верхняя часть фальшрадиаторной решетки, а место для крепления регистрационного знака сзади переместится с крышки багажника на бампер.
Никаких технических подробностей о Kia Rio нового поколения пока нет.
Как сообщалось ранее, седан появится в России в третьем квартале текущего года. Китайская версия модели, именуемая K3, дебютировала осенью 2016 года. Модель стал чуть больше предшественника, а ее моторная гамма состоится из 100- и 123-сильного моторов 1.4 и 1.6 соответственно.
Ранее на российский рынок вышел седан Hyundai Solaris нового поколения. В РФ модель, которая также стала больше предшественника и получила другой дизайн, предлагается с атмосферными бензиновыми двигателями 1.4 и 1.6, которые выдают 100 и 123 силы соответственно. Цены на четырехдверку начинаются с 599 тысяч рублей.
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