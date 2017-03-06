Минпромторг расширил список роскошных авто

Минпромторг подготовил список автомобилей, владельцы которых заплатят повышенный транспортный налог за 2017 год. Относительно прошлого года почти вдвое увеличилось количество автомобилей высшей ценовой категории (стоимостью более 15 млн рублей) — с 40 до 70 позиций. В целом же список увеличился на 28%.

Минпромторг расширил список автомобилей, на которые уплачивается повышенный транспортный налог. В перечне для налогового периода 2017 года оказалось на 201 позицию больше, чем в прошлом году. Как и прежде, автомобили дифференцированы по стоимости: от 3 млн до 5 млн рублей, от 5 млн до 10 млн рублей, от 10 млн до 15 млн рублей и свыше 15 млн рублей.

Больше других приросла последняя категория. Теперь в ней 70 позиций вместо 40. В категории остались все модели, включенные в нее в прошлом году, к ним прибавились три модели Aston Martin, десять Bentley, по три Ferrari и Lamborghini, четыре Mercedes-Benz и шесть Rolls-Royce. Список пополнили преимущественно новые модели.

На четверть увеличился перечень машин стоимостью от 10 до 15 млн рублей — с 76 до 95 позиций. В него добавились семь моделей Mercedes-Benz, две Lamborghini, по одной Ferrari и Porsche, также впервые в эту категорию попали по одной модели Jaguar и BMW, а также четыре Land Rover.

Список автомобилей стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей увеличился на 34% и составил 320 моделей, стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей — на 19%, до 424 моделей. В них произошли более значимые изменения: часть автомобилей потеряли свое место в списке, часть сменили категорию. И, конечно, были добавлены новые модели, как и в случае с более дорогими категориями. Как и прежде, в этих категориях перечислены модели Audi, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover, Jaguar и другие.

Всего перечень на 2017 год увеличился на 28% и составляет теперь 909 позиций.

Согласно п. 2 ст. 362 Налогового кодекса налог на дорогостоящие автомобили рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов. В зависимости от возраста машины коэффициент для транспортных средств стоимостью 3–5 млн рублей составляет от 1,1 до 1,5. Для авто за 5–10 млн установлен коэффициент 2, для машин за 10–15 млн рублей и дороже 15 млн — 3.

Список автомобилей, с которых уплачивается повышенный налог, ежегодно утверждается Минпромторгом. Ведомство расширяло перечень и ранее. В прошлом году он увеличился в 2,5 раза — до 708 наименований с 280 в 2015 году. В списке же 2014 года (тогда впервые была введена повышенная ставка) значилось только 187 автомобилей.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что постоянное увеличение списка «роскошных» автомобилей из года в год происходит потому, что чиновники практически не вычеркивают из него уже однажды внесенные позиции, но ежегодно добавляют новые.

— Думаю, тут дело даже не в злом умысле или желании увеличить бюджетные поступления, а в лени. Значительно больше налогов собрать не получится: в России не так велико количество автомобилей дороже 3 млн, а дороже 15 млн — единицы. Уже поэтому много не соберешь, — сказал Петр Шкуматов.

Он добавил, что в последние годы пользуются популярностью и схемы ухода от налога на роскошные авто.

— Например, с инвалидов первой и второй групп или многодетных родителей транспортный налог не взимается. Соответственно, если оформить на таких людей свою машину, и платить большой налог не придется, чем обеспеченные люди часто пользуются, — рассказал Петр Шкуматов.

По данным агентства «Автостат» по итогам прошлого года, на долю автомобилей дороже 1,6 млн рублей приходится 27,4% объемов продаж и 59% выручки.