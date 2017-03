Топ-10 культовых автомобилей из зарубежных фильмов

Думаете, что кино никак не влияет на автоиндустрию? Прочитайте этот материал, и вы обязательно поменяете ваше мнение

Что нужно для того, чтобы автомобиль обрел статус культового? Не всегда для этого необходимы мощный двигатель и отличная управляемость, иногда машине достаточно очень удачно сняться в хорошем фильме, и продажи неминуемо пойдут вверх.

Хотя иногда бывает ровно наоборот. Режиссеры снимают в своих картинах совершенно конкретные модели, именно из-за их популярности. Впрочем, как бы там ни было, очевидно одно – кинокартины напрямую влияют на восприятие тех или иных марок. Предлагаем в этом убедиться на примере 10 культовых автомобилей из фильмов. На всякий случай отметим, в данной подборке мы рассматриваем только кинокартины, снятые на западе. О машинах в отечественном кино мы поговорим в другой раз.

Aston Martin DB5, "Голдфингер"

Ну, а если говорить об "Астон Мартине" Джеймса Бонда, то на его по сюжету были установлены пулеметы, сиденье-катапульта, устройство для пускания дымовой завесы и даже навигационная система, которую в те годы сложно было себе представить на обычном авто. И хотя такой Aston Martin DB5 существовал только на экране, от этого он ценится не меньше. Например, в прошлом году один из "Астон Мартинов", снявшийся в картине, был продан за ошеломляющие 4,6 миллиона долларов.

Lotus Esprit, "Шпион, который меня любил"

Еще один классический автомобиль Джеймса Бонда. В 1970-х годах популярным стал футуристичный дизайн, а моду задавали такие модели как Lancia Stratos и Lamborghini Countach. Но ни один из этих автомобилей так и не стал "тачкой" Бонда.

Pontiac Trans Am, "Полицейский и бандит"

Когда режиссер картины "Полицейский и бандит" Хэл Нидэм выбрал Pontiac Trans Am 1977 года выпуска в качестве автомобиля для главных героев, он и не мог себе представить, какой эффект это произведет на рынок. Дело в том, что к тому времени Trans Am был уже слегка устаревшим. Однако когда зрители увидели, как автомобиль проходит поворот в заносе, прыгает через разрушенный мост и быстро едет, они сразу же себе захотели такой же. Любопытно, что General Motors выпускала Trans Am в точно такой же раскраске, как и в фильме, что также положительно сказалось на продажах. В итоге только за два года после выхода "Полицейского и бандита" производителю удалось реализовать более 54 000 таких автомобилей.