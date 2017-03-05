Топ-10 культовых автомобилей из зарубежных фильмов

Думаете, что кино никак не влияет на автоиндустрию? Прочитайте этот материал, и вы обязательно поменяете ваше мнение

Что нужно для того, чтобы автомобиль обрел статус культового? Не всегда для этого необходимы мощный двигатель и отличная управляемость, иногда машине достаточно очень удачно сняться в хорошем фильме, и продажи неминуемо пойдут вверх.

Хотя иногда бывает ровно наоборот. Режиссеры снимают в своих картинах совершенно конкретные модели, именно из-за их популярности. Впрочем, как бы там ни было, очевидно одно – кинокартины напрямую влияют на восприятие тех или иных марок. Предлагаем в этом убедиться на примере 10 культовых автомобилей из фильмов. На всякий случай отметим, в данной подборке мы рассматриваем только кинокартины, снятые на западе. О машинах в отечественном кино мы поговорим в другой раз.

Aston Martin DB5, "Голдфингер"

Пожалуй, самой узнаваемой машиной Джеймса Бонда вот уже какое десятилетие остается Aston Martin DB5, на котором суперагент разъезжал в фильмах "Голдфингер" и "Шаровая Молния". И безо всяких шпионских примочек, Aston Martin DB5 — автомобиль уникальный, ведь в 60-х годах не каждая машина оснащалась четырехлитровым 286-сильным мотором и набирала первую сотню за 8 секунд.

Ну, а если говорить об "Астон Мартине" Джеймса Бонда, то на его по сюжету были установлены пулеметы, сиденье-катапульта, устройство для пускания дымовой завесы и даже навигационная система, которую в те годы сложно было себе представить на обычном авто. И хотя такой Aston Martin DB5 существовал только на экране, от этого он ценится не меньше. Например, в прошлом году один из "Астон Мартинов", снявшийся в картине, был продан за ошеломляющие 4,6 миллиона долларов.

Lotus Esprit, "Шпион, который меня любил"

Еще один классический автомобиль Джеймса Бонда. В 1970-х годах популярным стал футуристичный дизайн, а моду задавали такие модели как Lancia Stratos и Lamborghini Countach. Но ни один из этих автомобилей так и не стал "тачкой" Бонда.

Зато в картине "Шпион, который меня любил", секретный агент ездит на белом Lotus Esprit Series I. Самый впечатляющий момент фильма – когда Lotus превращается в субмарину для подводного боя, и обратно. Кстати говоря, в сентябре 2013 года подводную лодку Бонда купил владелец Tesla Motors Илон Маск , заплативший за нее 650 000 фунтов (примерно 812 000 долларов).

Pontiac Trans Am, "Полицейский и бандит"

Когда режиссер картины "Полицейский и бандит" Хэл Нидэм выбрал Pontiac Trans Am 1977 года выпуска в качестве автомобиля для главных героев, он и не мог себе представить, какой эффект это произведет на рынок. Дело в том, что к тому времени Trans Am был уже слегка устаревшим. Однако когда зрители увидели, как автомобиль проходит поворот в заносе, прыгает через разрушенный мост и быстро едет, они сразу же себе захотели такой же. Любопытно, что General Motors выпускала Trans Am в точно такой же раскраске, как и в фильме, что также положительно сказалось на продажах. В итоге только за два года после выхода "Полицейского и бандита" производителю удалось реализовать более 54 000 таких автомобилей.

DeLorean DMC-12, "Назад в будущее"

В нашей стране этот автомобиль знают даже те, кто не особо разбирается в машинах. И все благодаря кинокартине "Назад в будущее", которая стала популярной по всему миру.

Любопытно, что DeLorean DMC-12 оснащался не таким уж и мощным 2,9-литровым мотором, развивавшим всего лишь 150 л.с. По слухам, из-за этого съемочной команде даже пришлось менять двигатель на агрегат от Porsche 928 для более быстрого разгона в кадре. Но большинству людей это, конечно, было не столь интересно, в отличие от ультрафутуристичного дизайна "ДеЛореана". Как говорил профессор Браун в фильме, "уж если ты делаешь машину времени из автомобиля, то почему бы ей не быть стильной?"

В отличие от новой серии "Безумного Макса", вышедшей в 2015 году, самый первый фильм об офицере Основного Силового Патруля Максе Рокотански был малобюджетным. Поэтому все автомобили в фильме представляли собой переделки из обычных гражданских автомобилей.

Например, и "Перехватчик" и "Специальный преследователь" Макса были сделаны из Ford Falcon XB - автомобиля, производившегося специально для австралийского рынка. Причем особенно зрителям запомнился именно "Специальный преследователь" – черный автомобиль с большим нагнетателем, торчащим из капота. Любопытно, что на самом деле это была бутафория, а никаких технических улучшений "Фэлкона" не проводилось. Тем не менее, после того, как картина обрела статус культовой, это мало кого смущало.

Citroen DS, "Фантомас разбушевался"

Citroen DS не откажешь ни в культовом статусе, ни в оригинальности дизайна. Однако благодаря комедии "Фантомас разбушевался" о французской "Богине" узнали даже в Советском Союзе, где такие автомобили не продавались. Разумеется, по сюжету Citroen DS Фантомаса был не обычным, а летающим, благодаря чему антигерою удалось уйти от преследователей.

Кстати говоря, автомобиль, снявшийся в кинокартине, сохранился до наших дней. Последний раз публичный показ "летающего" Citroen DS для широкой публики состоялся осенью 2016 года на автосалоне в Париже, где для машины была выделена специальная секция, посвященная автомобилям в кино.

Peugeot 406, "Такси"

Если в 1960-х годах французский кинематограф продвинули вперед фильмы про "Фантомаса", то в конце 1990-х и начале 2000-х это без всяческих сомнений сделала кинокартина о лихом марсельском таксисте. Как вы уже догадались, речь об оригинальном фильме "Такси" и его продолжениях.

Помимо интересного сюжета, крутых трюков и искрометного юмора, в картине Люка Бессона был еще один интересный момент – необычный Peugeot 406, на котором разъезжал главный герой. Супербыстрый автомобиль с большим спойлером и воздухозаборниками на крыше оказался столь популярным, что повлиял на продажи оригинальных Peugeot 406. Более того, модным стал и тюнинг под "Такси" и до сих пор даже в России можно найти целый ряд проектов на данную тематику.

Austin Mini, "Мистер Бин"

Персонаж, сыгранный актером Роуэном Аткинсом, уже давно превратился в такой же символ Великобритании, как флаг "Юнион Джек", королева, Тауэр или автомобиль Mini. Неудивительно, что в сериале Мистер Бин ездит именно на этом автомобиле.

Любопытно, что на самом деле автомобиль Мистера Бина несколько раз менялся. Сначала герой ездил на Mini Mk II 1969 года выпуска, но потом создатели фильма пересадили его на Mini Mk III конца 1970-х годов, т.к. первая машина разбилась. Ну, а самой знаменитой сценой с участием этого автомобиля стал эпизод, когда Мистер Бин отправился за покупками, а на обратном пути был вынужден управлять машиной, сидя в кресле, закрепленном на крыше.

Бэтмобиль, "Бэтмен: Начало"

Бэтмобили, точно так же как автомобили Джеймса Бонда, пережили несколько реинкарнаций и успели измениться до неузнаваемости. Но, пожалуй, самым впечатляющим стал бэтмобиль, снявшийся в картинах "Бэтмен: Начало" и "Тёмный рыцарь". Футуристичный автомобиль, напоминающий помесь из танка и Lamborghini, не мог оставить зрителей равнодушными благодаря гигантским 37-дюймовым задним колесам, а также панелям, выполненным из углепластика.

В добавление к этому, бэтмобиль получил и неплохую силовую установку - 5,7-литровый двигатель V8, развивающий 500 л.с., который разгоняет машину с места до 96 км/ч за 5,6 секунды. Но самое главное, бэтмобиль был настоящим – создатели фильма действительно построили полноценный автомобиль, а не просто нарисовали его на компьютере. В век высоких технологий такое встречается действительно нечасто.

Dodge Charger, "Форсаж"

Классический Dodge Charger, выпускавшийся в 1968-1970 годах сам по себе имеет статус культовой машины. Однако выход на экраны в 2001 году кинокартины "Форсаж" сделал уже слегка подзабытому маслкару неплохую рекламу.

Особенно запоминающимся стал эпизод, в котором Доминик Торрето (Вин Дизель) устраивает заезд с Брайаном О'Коннором ( Пол Уокер ), во время которого Dodge Charger при старте "встает на дыбы", а затем проскакивает железнодорожный переезд прямо перед несущимся локомотивом.

Подписывайтесь на нас в Facebook и Вконтакте!