Кадыров запустил производство чеченских вездеходов

На автомобильном заводе «Чеченавто» в городе Аргун начался серийный выпуск вездеходов. Чеченский трехместный вездеход получил название «Чаборз», что в переводе с чеченского языка означает «медведь и волк», сообщает ТАСС

« "Ча" олицетворяет мощь и силу медведя, а "борз" - смелость и выносливость волка. Новые багги способны выполнить самые сложные тактические задания», -- пояснил глава Чечни Рамзан Кадыров , который провел тест-драйв нового вездехода, проехав на нем по территории завода.

Спроектированные российскими специалистами многоцелевые вездеходы могут перевозить экипаж из трех человек и груз до 250 килограммов в условиях степи, пустыни и в горах.

\По словам помощника главы Чечни и заместителя начальника Росгвардии по республике Данила Мартынова, цена багги намного ниже зарубежных аналогов, а качество лучше. Военный вездеход чеченского производства будет стоить 1,5 млн рублей, в гражданском исполнении обойдется еще дешевле.

«С завтрашнего дня мы можем выполнять объем производства в 30 машин в месяц на заводе "Чеченавто"», - отметил он.

Международный учебный Центр подготовки сил специального назначения презентовал также проект тяжелого вездехода длиной более 4 м и весом 1,5 тонны, первый образец которого будет представлен летом 2017 года. Он сможет перевозить до шести бойцов с оружием и разгоняться до 130 км/ч. На нем можно будет устанавливать пулеметы «Корд» и «Печенег», а также автоматический гранатомет.