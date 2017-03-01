Стали известны самые угоняемые в Москве марки автомобилей

В прошлом году в столице было угнано 5 073 автомобиля — почти на две тысячи меньше, чем в 2015-м. Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД , наибольшей популярностью пользовались машины марок: Toyota, Hyundai , Lada, Nissan, Mazda, Ford , BMW, Mitsubishi, Honda, ГАЗ, Mercedes-Benz, Infiniti, Renault , Volkswagen, Lexus и Chevrolet.

В прошлом году, как добавили в ГИБДД , наибольшей популярностью у угонщиков пользовались автомобили 2012, 2013 и 2015 года выпуска. При этом 99 процентов всех машин было найдено — 5 010 транспортных средств.

По данным страховщиков, одним из самых угоняемых автомобилей в России является седан Toyota Camry. Также в тройку лидеров входит Mercedes-Benz S-Class b Lexus GX. По Москве аналогичный рейтинг возглавляет Mercedes-Benz G-Class. Второе место занял седан Toyota Camry, а третье — внедорожник Lexus LX.