Со справкой за рулем

В первой половине марта представители Союза автошкол Москвы встретятся с главой ГИБДД России Виктором Ниловым и предложат ему изменить программы обучения будущих водителей, правила приема экзаменов и в целом ужесточить требования к автомобилистам. Как заявили «Известиям» в союзе, причиной 80% ДТП в России является человеческий фактор, что свидетельствует о низком уровне подготовки водителей. Если глава ГИБДД согласится с доводами представителей автошкол, автомобилистам придется постоянно возить с собой медсправки. А недавно получившим права — проходить двухлетний испытательный срок.

Председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов рассказал «Известиям», что одна из инициатив связана с медицинской справкой. Сейчас она нужна лишь при получении прав и при их замене (раз в десять лет). Срок действия справки — год, и получается, что водитель следующие девять лет может спокойно обходиться без нее. И по закону сотрудники ГИБДД имеют право проверять наличие медсправок лишь при выдаче водительского удостоверения.

Представители автошкол считают, что в п. 2.1.1 ПДД, где перечисляются документы, которые водитель обязан возить с собой и предъявлять по требованию инспектора, должны быть включены и медицинские справки.

Другое предложение связано со статусом начинающего водителя: на первые два года он должен получать лишь временное удостоверение. Для новичков предусмотрены ограничения по скоростному режиму, на перевозку пассажиров, на езду в темное время суток и по автомагистралям. Ранее «Известия» сообщали о готовящемся запрете для новичков ездить на тяжелых мотоциклах.

— Начинающий водитель должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение, а не вернуться в автошколу, не платить второй раз за обучение и не сдавать снова экзамены, — пояснил Александр Ачкасов. — Ограничения должны способствовать этой цели, то есть отвечать соображениям безопасности, быть разумно обоснованными, понятными для начинающего водителя и легко контролируемыми. Необходим также механизм обмена временного водительского удостоверения на постоянное с учетом допущенных начинающим водителем нарушений — по степени их опасности для окружающих.

Что касается программ обучения, то в них Союз автошкол предлагает добавить тест на умение предвидеть опасность.

— Необходимо широко знакомить учеников автошкол с типичными аварийными ситуациями и путями их предотвращения. Речь идет об умении «читать дорогу» — определять признаки возможного нестандартного развития дорожно-транспортной ситуации, уметь своевременно определять вероятность и степень опасности негативного развития ситуации, способы ее парирования. После того как такая программа была внедрена в Великобритании в 2002 году, число погибших в ДТП снизилось к 2013 году на 53,5%. При том, что других серьезных изменений в этой сфере не было, — добавил Александр Ачкасов.

Кроме того, автошколы подготовили предложения по изменению методики приема экзаменов: при сдаче вождения проверять должны в первую очередь способность своевременно обнаружить опасность на дороге, правильно выбирать скоростной режим и формировать безопасное пространство вокруг своей машины. По словам экспертов, в России экзамен направлен на проверку умений кандидата нажать нужную кнопку при ответе на всем известные вопросы, уметь припарковать автомобиль различными способами и, пусть медленно, но не превышая допустимого количества ошибок, ездить по улицам.

— Почти половина учебных часов практики отводится под занятия на площадке, а обучение в условиях реального уличного движения проводится по остаточному принципу, — сказал председатель Союза автошкол. — Методика приема практического экзамена, закрепленная в Административном регламенте, принятом в 2016 году, является устаревшей. Система приема экзаменов основана на начислении штрафных баллов за отдельные ошибки. А в странах с высоким уровнем дорожной безопасности на экзамене оценивается освоение комплекса приемов, формирующих безопасный стиль вождения, умение предотвращать опасные ситуации и способность уверенно действовать в разных обстоятельствах.

— Не думаю, что надо носить справку, как паспорт и водительское удостоверение, с собой, —прокомментировал «Известиям» эти предложения экс-глава ГИБДД Владимир Федоров . — Но нам надо продумать, как организовать контроль. Все-таки мы потеряли техосмотр, при котором обязательно проверяли и медицинские справки. Я считаю, что его в том или ином виде надо возрождать. А с ограничениями для начинающих водителей я согласен. Эта практика была в советское время, и я приложил руку к тому, чтобы она была отменена. Потому что в начале 1990-х мы просто физически не справлялись с заменой удостоверений.

В то же время Владимир Федоров заявил, что не готов пока определенно сказать, надо ли вводить новые программы обучения и сокращать «площадку» в пользу «города».

— Опытные инструкторы и так учат без всякой программы, когда, где и куда надо поворачивать голову и чего от кого можно ожидать. Самое стабильное правило — «трех д» (дай дорогу дураку). А вопрос распределения времени между «городом» и «площадкой» очень сложный. Многие не умеют элементарно ставить машину на стоянку, а это очень важно для города. Посмотрите, как многие паркуют машины вдоль тротуаров. Так что «площадка» тоже важна, — уверен экс-глава ГИБДД.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин поддержал инициативы автошкол, касающиеся обучения, но резко раскритиковал идею с медсправками и временными правами.

— Я против того, чтобы плодить нарушителей на ровном месте, — сказал он «Известиям». — У нас в последнее время наблюдалась тенденция к сокращению количества документов, которые надо возить с собой. Я считаю, что не надо иметь при себе и свидетельство о регистрации, и водительское удостоверение — есть база данных, в которой всё можно проверить. Держать при себе такие документы — архаизм. И мы прекрасно понимаем, как достают справки. Гонять людей по поликлиникам и обогащать посредников нет никакой необходимости. Что касается молодых водителей — это опять же лишний поход в ГИБДД, лишний обмен, лишние документы, лишняя плата. Надо нормально учить людей!

По мнению Виктора Похмелкина, вводить двухлетнее удостоверение молодого водителя нет оснований, поскольку нет объективных данных, что они чаще являются виновниками ДТП.

Если Виктор Нилов поддержит инициативу союза, то в ближайшее время начнется работа над внесением поправок в нормативные акты. Это, по мнению экспертов, можно сделать до конца года.

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