Эксперты назвали самые популярные автомобили в российских городах-миллионниках

Аналитики выяснили, какие автомобили лучше всего продаются в российских городах-миллионниках.

Как отмечает ФАН, в тройку самых популярных машин вошли KIA Rio, Hyundai Solaris и LADA Granta.

Отмечается, что KIA Rio в 2016 году чаще приобретали жители Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Омска, Уфы, Воронежа и Волгограда.

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Ростова-на-Дону, Челябинска и Новосибирска отдавали предпочтение Hyundai Solaris.

LADA Granta попала в топ-3 благодаря самарцам и пермякам.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что сотрудники ГИБДД Москвы пресекли более 15 млн нарушений ПДД в 2016 году.