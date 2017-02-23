Немецкий пенсионер проехал на советском "Москвиче" 1 млн километров за 40 лет

Немец Герхард Шотт проехал на своей автомобиле марки "Москвич" более 1 млн километров за 40 лет, пишет портал Tag24.

Пенсионер из города Цвиккау на востоке ФРГ водит автомобиль в течение 40 лет. Черно-белый "Мосси" сначала был его служебным автомобилем, затем он выкупил машину в собственность. Шотт полностью доволен приобретением и отмечает его надежность, прочность и легкость ремонта. Единственный минус - это проблема ржавчины.

В настоящее время, по его словам, стоимость автомобиля составляет €7 тыс. По его словам, "Мосси" является единственным остающимся "на ходу" автомобилем данной марки в его регионе.