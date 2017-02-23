В России подешевели популярные модели Toyota

Российское представительство Toyota объявило о снижении цен на несколько самых популярных моделей автомобилей, произведенных в 2016 году.

Распродавать так называемые складские остатки бизнес-седана Camry дилеры будут со скидкой от 8 до 109 тысяч рублей, седана Corolla - от 30 до 50 тысяч, кроссовера RAV4 - от 94 до 150 тысяч. Самый большой дисконт можно получить при покупке наиболее дорогой модели - внедорожника Land Cruiser 200 с ПТС 2016 года. В базовой комплектации он подешевел на 30 тысяч рублей, в максимальной - на 150, а в средних версиях - на 300-308 тысяч рублей.

Напомним, в начале года цены практически на все модели Toyota существенно выросли. Возможно, это сказалось на продажах популярного бренда. По крайней мере, в январе 2017-го, по сведениям Ассоциации европейского бизнеса, они просели на 37% относительно показателя годичной давности. Такого падения не было зафиксировано ни у одной другой компании, из представленных в топ-20 российского авторынка.

Самым популярным автомобилем марки остается Camry, за которым следуют RAV4 и Land Cruiser 200.