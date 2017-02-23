Названы самые автомобильные регионы России

Москва и Санкт-Петербург лидируют по количеству продаваемых населению автомобилей.

В прошлом году на тысячу жителей в этих регионах в среднем было реализовано 16 новых легковых автомобилей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства "Автостат".

За двумя столицами в рейтинге расположились Татарстан и Самарская область, на тысячу жителей продается 15 и 14 новых машин. Замыкает пятерку лидеров Московская область с результатом в 13 проданных авто.

В среднем в России на тысячу человек реализуется 9 машин. Такой показатель отмечен в Липецкой, Белгородской, Тульской, Калужской областях, и в Краснодарском крае.

В 67 регионах страны продажи на тысячу человек ниже среднероссийского показателя.