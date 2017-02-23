ЦОДД прогнозирует снижение количества машин на московских дорогах в марте

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует уменьшение числа автомобилей на дорогах Москвы в первую неделю марта.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Отмечается, что плотность автомобильного потока уменьшится в связи с праздничными выходными, которые начнутся с 23 февраля.

«В этом году по случаю 23 Февраля будет сразу четыре выходных дня, поэтому ожидается, что часть горожан отправится в отпуска. Вследствие этого на следующей неделе мы прогнозируем уменьшение числа автомобилей и загрузки города», — заявил заместитель руководителя ЦОДД Александр Поляков

Также сообщается, что затруднённое движение ожидается на крупных реконструируемых магистралях: шоссе Энтузиастов, Рязанском проспекте, Щелковском и Варшавском шоссе.