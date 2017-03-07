Страховщики составили «карту боев» с автоюристами

РСА представил рейтинг убыточных регионов

Российский союз автостраховщиков (РСА) определил самые проблемные с точки зрения убыточности и мошенничеств регионы РФ. В первую тройку по итогам 2016 года попали Адыгея, Волгоградская область и Карачаево-Черкесская Республика. В этих субъектах средняя выплата по ОСАГО почти вдвое выше общестранового показателя в 71,8 тыс. руб., а доля выплат по суду доходит до 36,2% от всего объема возмещений.

РСА подготовил рейтинг так называемых токсичных регионов в ОСАГО. Он включает информацию о частоте страховых случаев, о средней выплате, о соотношении судебных и несудебных выплат и ряд других показателей, которые позволяют судить, насколько выгоден для страховщика бизнес ОСАГО в конкретном регионе. В целом по России частота страховых случаев по итогам прошлого года составила 5,8%, средняя выплата — 71,8 тыс. руб., отношение судебных выплат к общему объему — 14%.

Союз поместил 20 регионов в так называемую красную зону с максимально негативными показателями. Тройка лидеров — Адыгея со средней выплатой в размере 135,9 тыс. руб. и долей судебных выплат 24,4%, Волгоградская область (83,5 тыс. руб. и 36,2%) и Карачаево-Черкесская Республика (132,3 тыс. руб. и 12,3%).

В середине рейтинга — «желтая зона» (с 21-го по 40-го места). Это в частности, Воронежская область, Бурятия, Марий Эл. Ситуация в этих регионах оценивается как пограничная — в любой момент она может перейти в критическую «красную зону». В «зеленой зоне» 46 регионов. В этом секторе оказались Москва со средней выплатой 62,8 тыс. руб. и долей судебных выплат 9,4% и Санкт-Петербург (66 тыс. руб. и 11,1% соответственно). Самая низкая средняя выплата в прошлом году в Курской области — 47,1 тыс. руб.

«Рейтинг отражает ситуацию с выплатами, судебными делами и другим набором факторов, которые являются индикаторами активности мошенников и влияют на убыточность страховых компаний в отдельных субъектах РФ»,— комментирует президент РСА Игорь Юргенс . Он надеется, что на рейтинг обратят внимание местные власти. «Доступность полисов ОСАГО зависит не только от страховых компаний, но и от создавшегося климата, от того, возможно ли там работать, не подвергаясь работе мошенников»,— говорит он. В целом, как считают в РСА, рейтинг иллюстрирует рост убыточности ОСАГО и усугубление кризиса в отрасли.

Новым трендом прошлого года стал рост инкассовых списаний (когда суды рассматривают иски и принимают решения в отсутствие представителей страховщика на заседании). Если суммировать выплаты по суду с инкассовыми списаниями, получается, что из системы ОСАГО выведено более 30 млрд руб., утверждают в РСА. В общей доле судебных выплат нестраховые выплаты (не относящиеся к телу убытка) на конец года составляют 50%. В структуре выплат по суду лишь в 20% случаев обращения изначально исходят от физлиц, в остальных случаях — от посредников. Это дает повод страховщикам говорить об активности автоюристов-мошенников. В проблемных регионах доля участия посредников в судах составляет 95%.

Отметим, что статистка РСА не вполне подтверждает выводов союза о нарастании проблемы автоюристов. В 2014 году доля судебных выплат в ОСАГО была много выше — 25% (после распространения на страхование закона о защите прав потребителей). Именно тогда страховщики заговорили о деятельности автоюристов. В 2015 году этот показатель снизился до 14% — страховщики перестали продавать полисы ОСАГО в так называемых токсичных регионах, где активность автоюристов высока (в благополучных регионах судебные выплаты составляют 4–5%). В 2016 году доля судебных выплат фактически осталась прежней.