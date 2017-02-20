К перевозкам пассажиров допускают пьяных водителей

В большинстве регионов России выявлены многочисленные нарушения закона «О безопасности дорожного движения». Из-за отсутствия предрейсовых осмотров за рулем автобуса оказываются выпившие водители и люди с медицинскими противопоказаниями к выполнению этой работы. Нередко пассажиров перевозят в неисправном и запрещенном к эксплуатации транспорте. Повсеместно водителям задерживают зарплату и не соблюдают их права на отдых. К таким выводам пришла Генеральная прокуратура РФ в результате всероссийской проверки, которая проходила в течение 2016 года.

Как сообщили «Известиям» в Генпрокуратуре, проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей ненадлежащим образом организовано в 23 регионах, среди которых республики Адыгея, Марий Эл и Мордовия, Красноярский и Пермский края, Амурская, Брянская, Владимирская, Калужская области и т.д.

Многочисленные факты нарушения водителями автобусов установленной продолжительности рабочего времени были вскрыты также в 23 регионах (Чувашская Республика, Краснодарский и Пермский края, Самарская и Ярославская области и т.д.).

В Амурской, Брянской, Калужской, Костромской, Тамбовской, Ярославской областях и других регионах предприниматели не заключали с водителями автобусов и маршрутных такси трудовых договоров. А в Красноярском крае индивидуальные предприниматели не предоставляли водителям оплачиваемый отпуск в течение двух лет.

Прокуроры Липецкой, Нижегородской и Ульяновской областей выявили задержки зарплаты водителям.

В подавляющем большинстве регионов на автотранспортных предприятиях не проводится инструктаж по охране труда. А в Орловской и Нижегородской областях выявлены факты непроведения специальной оценки условий труда.

«Ситуация в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом остается неудовлетворительной. В нарушение статьи 3 ФЗ «О безопасности дорожного движения» повсеместно юридическими лицами и предпринимателями перевозки осуществляются при отсутствии необходимой разрешительной документации, на автобусах с неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена. В связи с непроведением предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров к перевозкам допускаются водители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, а также имеющие иные противопоказания к выполнению данной работы», — говорится в материалах проверки.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал «Известиям», что ведомство направило информацию о выявленных нарушениях в Министерство труда и социальной защиты РФ.

Минтруде , в свою очередь, сообщили, что по поручению заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец Роструд и Ространснадзор проведут внеплановую проверку предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки.

Председатель межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов подтверждает выводы Генпрокуратуры относительно нарушений закона «О безопасности дорожного движения», а также Трудового кодекса.

— Я сегодня жену отправлял из маленького города в Москву. Рейсовый автобус был с «лысыми» колесами, ни о какой зимней резине речи не идет. А за спиной у водителя — 25 пассажиров. Я знаю место на трассе «Дон», где на обочине стоят 18 памятников. На некоторых — по четыре фотографии, то есть семья. Это автобус, который разбился и сгорел, — рассказывает руководитель профсоюза.

По словам Александра Котова, водители порой оказываются в безвыходной ситуации. Из-за страха потерять место они работают по 18 часов в сутки и на неисправных автобусах. Кроме того, у многих имеется задолженность по зарплате. Если она превышает три месяца, то водители называют ее «якорь».

— И этот «якорь» для людей как морковка на веревочке. Они мечтают получить свои деньги и всё терпят. А за малейшее нарушение — штраф, — говорит Александр Котов.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин рассказал, что нарушения, выявленные Генпрокуратурой, характерны в основном для небольших предприятий. А в крупных транспортных организациях независимо от того, муниципальные они или частные, все технологические процессы налажены.

— В компаниях, где 20–30 автобусов малой вместимости, так называемых «Газелей», предрейсовые осмотры часто не проводятся, у них просто нет необходимых для этого систем. Также там «хромает» и техническая служба, и юридическая, и служба эксплуатации, со всеми вытекающими из этого последствиями, — говорит Михаил Блинкин.

Но, несмотря на выявленное Генпрокуратурой повсеместное нарушение закона «О безопасности дорожного движения», эксперт считает, что принимать кардинальных мер не стоит.

— Если мы организуем тотальную процедуру лицензирования и всеобщего контроля, то значительная часть среднего и малого транспортного бизнеса погибнет, люди останутся без работы, — говорит Михаил Блинкин. Он отмечает, что все правила перевозки пассажиров и работы водителей уже прописаны в законодательстве. И если происходят нарушения, значит, не налажена правоприменительная практика.

— Территориальные органы Ространснадзора и транспортные отделы администрации должны аккуратно исполнять свои обязанности, взаимодействовать с бизнесом. В России есть позитивные практики, например, в Татарстане этот вопрос отрегулирован, — заключил Михаил Блинкин.