Новая Lada 4x4 будет «брутальным автомобилем для настоящих мужчин»

Президент АвтоВАЗа Николя Мор ответил на вопросы по поводу следующего поколения легендарного внедорожника. По его словам, смена поколений не должна сказаться на проходимости Lada 4x4.

"В мире есть только два таких автомобиля - Lada 4x4 и Land Rover Defender. Это достоинство нужно сохранить", - отметил он изданию Lenta.ru.

Как заявил Мор, облик следующего поколения внедорожника 4х4, вероятнее всего, будет вписан в новый X-образный стиль марки Lada.

"При этом мы хотели бы сделать некую интерпретацию, создав образ надежного, брутального автомобиля для настоящих мужчин", - заявил топ-менеджер.

Не так давно АвтоВАЗ выступил со специальным заявлением относительно создания новой Lada 4x4. В компании отметили, что "формируется специальная команда инженеров, в задачи которой входит развитие проекта Lada 4x4 NG в тесной кооперации со специалистами альянса Renault -Nissan".

Вполне возможно, что за основу будет взята "тележка" B0, на которой построен Renault Duster - кроссовер с поперечным расположением двигателя. АвтоВАЗ пообещал держать журналистов в курсе дальнейших событий по разработке модели.

В 2017 году Lada 4x4 получит газовую модификацию. Ее планируется выпустить на базе пятидверной версии автомобиля. Внедорожник обзаведется 90-литровым баллоном под метан, который будет установлен в багажном отделении.

Кроме того, в честь 40-летия "Нивы" АвтоВАЗ выпустит особую версию модели - 40 Anniversary. Состав комплектаций и цены новинки неизвестны.

Полноприводная Lada представлена на рынке с 1977 года, является самым популярным внедорожником в стране и считается "иконой" в модельном ряду бренда.