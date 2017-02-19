За непропуск «скорой помощи» арестуют нескоро

МВД не поддержало инициативу главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о введении уголовной ответственности за непропуск автомобиля «скорой помощи». Об этом «Газете.Ru» сообщили источники в силовых структурах. В Уголовном кодексе не содержится норм, предусматривающих ответственность за причинение вреда третьим лицам. Это, а также то, что водители «скорых» не являются медиками, стало аргументом для отрицательного отзыва.

Поводом для разговоров об ужесточении ответственности вплоть до уголовной стал январский случай на Камчатке, когда непропуск «скорой помощи» другим автомобилем, возможно, привел к смерти пациента. Законодательство надо ужесточать, считает председатель независимого профсоюза работников «скорой помощи» Дмитрий Беляков

Дмитрий Беляков председатель независимого профсоюза работников «скорой помощи» «Ужесточить стоит по одной простой причине: что сотрудники «скорой помощи» — это не бюро добрых услуг и не обслуга; это люди, которые спасают жизни граждан. Если, например, сантехника, к которым нас сейчас пытаются причислить, можно ударить на вызове, можно, там, его обхамить, то он просто соберет свои вещи, и, если не даст сдачи в ответ, то просто уйдет и оставит вас плавать в том, что есть. Медик так сделать не может.

Медик, несмотря на то, что есть даже угроза его жизни и здоровью, он не имеет права бросить больного и просто так уйти. Тогда его обвинят в неоказании помощи. Сами видите уже, что эти случаи стали даже не учащаться, они просто стали проявляться. Сотрудники «скорой» начали уже просто афишировать эти все вещи, потому что руководство запрещает медикам рассказывать о том, что на них напали, что их избили, что их пытались изнасиловать, что им перекрыли машину, и всегда пытаются сделать так, что медик сам оказывается крайним во всех перипетиях, то есть медик виноват во всем.

И вот пока эта тенденция есть, то, что министры и чиновники и прочие руководители будут относиться к медикам как к расходному материалу, то даже, несмотря на такие законы и все прочее, в нас будут видеть обслугу. Соответственно, обращаться с нами тоже будут как с обслугой, как с прислугой».

Официально в МВД отзыв на законопроект главы СКР не комментируют. В Следственном комитете также не смогли что-либо пояснить по поводу воплощения в жизнь юридической инициативы своего руководителя. В настоящий момент за блокировку автомобиля «скорой помощи» предусмотрено административное наказание в виде штрафа 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Существующее наказание вполне соразмерно тяжести правонарушения, считает лидер Движения автомобилистов России, юрист Виктор Похмелкин

Виктор Похмелкин лидер Движения автомобилистов России, юрист «Я считаю, что никакого ужесточения не нужно, наказание вполне адекватное. Проблема только в неотвратимости его применения. Просто СМИ показали несколько эпизодов непропуска «скорой», придали этому большое значение, и показалось, что это очень распространенное деяние, но на самом деле ничего подобного не происходит.

С моей точки зрения, в общем и целом подавляющее большинство водителей адекватно ведет себя в отношениях со «скорой помощью», поэтому в данном случае я позицию МВД разделяю и сам всегда выступал против того, чтобы этот закон принимался. Это отдельные эпизоды, и в каждом конкретном случае там были свои нюансы».

Еще один случай блокировки «скорой» произошел в конце января в Красноярске, но без смертельного исхода. За рулем была 55-летняя пенсионерка. В середине февраля суд ее оправдал, поскольку женщина-таксист, как следует из материалов дела, пропустила «скорую» сразу, как у нее появилась такая возможность. Ей мешал другой автомобиль. В то же время расследование случая на Камчатке пока затягивается.