Новая Lada 4x4 будет «брутальным автомобилем для настоящих мужчин»

Внедорожник Lada 4X4 получит новый облик и станет брутальной машиной для настоящих мужчин. В дизайне автомобиля используют фирменный Х-образный стиль линейки Волжского автозавода. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Николя Мора.

Мор заявил, что «стиль Х», впервые использованный в дизайне Lada Vesta — часть новой идентичности бренда.

«Поэтому команда дизайнеров работает над его интеграцией в следующие поколения внедорожника 4Х4. Вероятность того, что именно в таком Х-образном стиле будет исполнена новая машина, достаточно велика. При этом мы хотели бы сделать некую интерпретацию, создав образ надежного, брутального автомобиля для настоящих мужчин», — сказал Мор.

По словам Мора, изменившийся внешний вид не скажется на проходимости. В мире есть только два таких автомобиля — Lada 4X4 и Land Rover Defender и «это достоинство нужно сохранить в нынешнем виде».