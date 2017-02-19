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Новая Lada 4x4 будет "брутальным автомобилем для настоящих мужчин"
Внедорожник Lada 4X4 получит новый облик и станет брутальной машиной для настоящих мужчин. В дизайне автомобиля используют фирменный Х-образный стиль линейки Волжского автозавода. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Николя Мора.
Мор заявил, что «стиль Х», впервые использованный в дизайне Lada Vesta — часть новой идентичности бренда.
«Поэтому команда дизайнеров работает над его интеграцией в следующие поколения внедорожника 4Х4. Вероятность того, что именно в таком Х-образном стиле будет исполнена новая машина, достаточно велика. При этом мы хотели бы сделать некую интерпретацию, создав образ надежного, брутального автомобиля для настоящих мужчин», — сказал Мор.
По словам Мора, изменившийся внешний вид не скажется на проходимости. В мире есть только два таких автомобиля — Lada 4X4 и Land Rover Defender и «это достоинство нужно сохранить в нынешнем виде».
В прошлом году «АвтоВАЗ» продал в РФ более 266 тысяч машин Lada и занял на рынке 20,1%. При этом Lada 4X4 является самым экспортируемым отечественным автомобилем - 17,3 тысячи машин в прошлом году.
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