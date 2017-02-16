Названы города России с самыми жуткими пробками

Сервис Google Карты составил топ-10 городов-миллионников России с самыми большими дорожными пробками.

В "пятерке" оказались Москва, Самара, Красноярск, Уфа и Воронеж. Далее следуют Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь и Нижний Новгород.

Рейтинг основывался на принципе соотношения скорости, с которой автомобилист мог бы двигаться по свободной дороге, к реальной скорости.

Также в Google отметили, что чаще всего интернет-пользователи за последний год интересовались ситуацией на дорогах в Санкт-Петербурге, Москве и Самаре.