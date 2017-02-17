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Реформа в ОСАГО снова откладывается

Реформа в ОСАГО снова откладывается
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Депутаты обсуждают возможность перенести реформу ОСАГО на 1 января 2018 г., рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и подтвердил представитель ЦБ. Это компромисс по итогам согласования законопроекта, говорит представитель регулятора: ЦБ получит право в этом году определить проблемные регионы, где будет введен приоритет ремонта, а с 2018 г. система будет распространена на всю страну. Изначально ЦБ считал, что реформу нужно проводить по всей России – и как можно скорее, напоминает он. Если не принять дополнительных мер, в 2017 г. ОСАГО может стать в целом убыточным, говорила в среду сенаторам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
По сути, в этом году заработает пилотный вариант законопроекта для токсичных регионов – тех, которые ЦБ сочтет нужным включить в эксперимент, отмечает Аксаков. Предложение пока обсуждается, продолжает он, но конструкция хороша уже тем, что позволяет отработать натуральное возмещение на южных регионах, где есть значительные злоупотребления недобросовестных автоюристов, а на относительно беспроблемных территориях, например в Москве или Санкт-Петербурге, отложить.
«Пока я трактую это решение просто: реформа закона откладывается, – категоричен управляющий директор по страховым рейтингам RAEX Алексей Янин. – Мы рассчитывали, что риски, связанные с ОСАГО, с введением поправок снизятся уже в первом полугодии, но, видимо, этого не произойдет: снижение рисков откладывается, неопределенность растет». В первую очередь это отразится на игроках с большой долей автогражданки, уверен он: агентство учтет этот фактор при пересмотре рейтингов в первом полугодии.
Выделять несколько самых токсичных регионов для эксперимента бессмысленно, считает исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев: проблемы есть как минимум в 30. К тому же страховщики не смогут массово отправлять машины на ремонт и получать хорошие скидки. В итоге некоторые захотят сдать лицензию на ОСАГО, опасается он.
«Единый агент» работает, электронные полисы страховщики с 1 января продают, а борьба с убыточностью откладывается – это пугает и не может устраивать игроков, рассуждает гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков, задержка реформы может снова привести к проблемам с доступностью полисов: «У нас не будет других вариантов – если нас заставляют предпринимать неестественные шаги, которые оборачиваются для нас крупными убытками, мы будем защищать финансовую устойчивость, и другие игроки, думаю, будут поступать точно так же».
Натуральное возмещение в первую очередь необходимо в регионах, где активны недобросовестные автоюристы, поэтому предложенный депутатами вариант приемлем, не согласен представитель «РЕСО-гарантии»: он позволит страховщикам продемонстрировать эффективность и удобство натурального возмещения. Вопрос убыточности ОСАГО решается либерализацией тарифов, убежден гендиректор «Либерти страхования» Сергей Ковальчук.
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