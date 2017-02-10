Илон Маск переименовал Tesla Motors

Теперь американский производитель называется одним словом Tesla, следует финансовых документов компании.

По информации The Wall Street Journal, с 1 февраля 2017 года Tesla Motors вносит изменения во все сертификаты о регистрации юридического лица и их положения с тем, чтобы они отражали смену названия на Tesla. Представитель компании пояснил, что новое название отражает тот факт, что компания теперь занимается не только производством автомобилей, но также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.