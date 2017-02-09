Рассекречен дизайн седана и внедорожника проекта «Кортеж»

В базу Роспатента попал документ, содержащий патентные изображения седана и внедорожника проекта "Кортеж".

Дата их регистрации - 8 февраля 2017 года, а дата подачи заявки - 27 мая 2016 года. Патентообладателем указан ФГУП НАМИ, который и занимается разработкой проекта.

В авторах внедорожника значатся Геннадий Тишкин, Юрий Черненко, Алексей Чвокин и Иван Борисов , седана - они же, а также Равиль Ялаков.

Технические данные автомобилей и их названия пока не называются.

Первые автомобили "Кортежа" - порядка 250 единиц, - будут собраны на площадке НАМИ. Далее, по мере роста заказов производство может быть перенесено на предприятия Sollers

Ранее сообщалось, что три эскиза возможной эмблемы для автомобилей "Кортежа" разработали дизайнеры института НАМИ.

В октябре 2016 года НАМИ зарегистрировал торговую марку Aurus - сочетание частей английских слов "золото" и "Россия". Предполагается, что именно это название и получат автомобили для кортежа первых лиц государства.

Проект "Кортеж" стартовал четыре года назад и представляет из себя единую платформу, на базе которой планируется создать целое семейство как минимум из трех автомобилей, среди которых представительский седан, полноразмерный внедорожник и микроавтобус.

На краш-тестах в Германии и в России машины "Кортежа" получили максимальные 5 "звезд" по безопасности.

На Московском автомобильном в 2016 году был представлен 6,6-литровый V12 мотор, развивающий около 860 лошадиных сил и целых 1300 Нм крутящего момента. По данным СМИ, двигатель будет устанавливаться на будущий лимузин президента России.

Ожидается, что первый публичный показ машин состоится в мае 2018 года на инаугурации нового главы российского государства.