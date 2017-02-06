Суд вернул АвтоВАЗу ржавую «Ниву»

АвтоВАЗ обязали забрать у покупателя ржавую «Ниву» и выплатить ему компенсацию за неисправный автомобиль, сообщает Legal.Report

Сергей Курунтяев заявил, что вскоре после покупки у внедорожника началась коррозия, стало подтекать масло, сломался ремень безопасности. Кроме того, периодически отключался бензонасос, отказывал стеклоочиститель и некорректно функционировали тормоза.

Однако АвтоВАЗ свою вину не признавал, утверждая, что владелец нарушил правила эксплуатации.

Суд удовлетворил иск Курунтяева на сумму около 650 тыс. рублей и обязал АвтоВАЗ принять машину истца. Также суд согласился с экспертным заключением о том, что дефекты у «Нивы» являются производственными.

«Факт нарушения прав потребителя судом установлен, а ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства», – говорится в решении апелляционной инстанции.