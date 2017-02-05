В интернете появились снимки Hyundai Solaris нового поколения

За день до официальной презентации в интернете появились фотографии нового Hyundai Solaris. Благодаря поклонникам модели, у нас есть возможность увидеть «живую» машину еще до ее премьеры. Пользователи портала Solaris-club поделились снимками, на которых отчетливо видно, как Solaris новой генерации выглядит без камуфляжа. Автомобиль получил более резкие формы, хотя в целом кузов выполнен в привычном исполнении модели. Седан стал чуть больше, его габариты 4405×1729×1469 мм, а колесная база увеличилась на 30 мм.

Моторная линейка включает в себя 1,4- и 1,6-литровые бензиновые агрегаты, выдающие 99 и 123 л.с. соответственно. В паре с двигателями трудятся шестиступенчатые «механика» или «автомат».

Напомним, тестовое производство модели налажено на предприятии Hyundai в Санкт-Петербурге. Официальный дебют Solaris нового поколения состоится 6 февраля.