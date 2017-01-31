Белорусские инженеры отремонтируют «Ё-мобиль» Жириновского

Белорусские специалисты предложили главе ЛДПР Владимиру Жириновскому отремонтировать его «Ё-мобиль». Политик жаловался, что у его машины «осыпался аккумулятор». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на LIFE

«В цехах опытно-экспериментального производства нашей компании работает много специалистов, ранее трудившихся над созданием электромобиля. Сохранилась вся техническая база, поэтому отремонтировать «Ё-мобиль» Жириновского нам не составит большого труда», — заявил начальник специального конструкторско-технологического бюро с опытным производством ЗАО «Струнные технологии» Александр Синкевич.

Кроме того, Синкевич заявил, что предприятие готово подарить Жириновскому еще одну разработку белорусских инженеров – юнибайк SkyWay.

Свое заявление Жириновский сделал во время общения с молодежь в Государственной думе . Политик отметил, что в мире всего существует три подобных автомобиля, один из них принадлежит предпринимателю Михаилу Прохорову , а где третий – «непонятно». Автомобиль Жириновскому подарил бизнесмен Михаил Прохоров в декабре 2014 года.

«Ё-мобиль» – проект российского гибридного автомобиля, в конструкции которого предполагалось использовать электрические трансмиссии с комбинированным питанием от генератора. Запуск промышленного производства автомобиля было запланировано на начало 2015 года, стоимость машины оценивалась в 450-490 тысяч рублей. 7 апреля 2014 года появилась информация о фактическом закрытии проекта и передаче ОНЭКСИМ за 1 евро всех технологий государственному институту НАМИ.