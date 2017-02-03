«АвтоВАЗ» раскрыл секреты «Нивы» нового поколения

«АвтоВАЗ» рассказал о проекте по созданию Lada 4×4 нового поколения. Для создания ее новой версии пригласили инженеров, являющихся представителями альянса Renault-Nissan, сообщает ФАН

Вице-президент компании «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский рассказал, что в настоящее время разработчики рассматривают оптимальные варианты платформы для данного автомобиля. Кроме того, не исключается архитектура поперечного силового агрегата - глобальный тренд в сегменте полноприводных SUV с моторами до 200 лошадиных сил.

В «АвтоВАЗе» надеются, что новая Lada 4×4 станет хорошо реализовываться в России, а также заграницей, где сегодняшняя вариация «Нивы» пользуется у автолюбителей довольно большим спросом.