ВТО сочла незаконными российские пошлины на автомобили из ЕС

«Мы рекомендуем России привести меры в соответствие с обязательствами по антидемпинговому соглашению и ГАТТ 1994 года», – заявили арбитры ВТО в вердикте.

Пошлины были введены Россией и другими государствами-членами Таможенного союза в отношении легковых автомобилей из ФРГ и Италии, сообщает «Федеральное агентство новостей».