Россия одержала первую победу в ВТО

Россия выиграла спор в ВТО по антидемпинговым пошлинам на легкие коммерческие автомобили из Италии и Германии, поскольку третейская группа не поставила под сомнение факт демпингового импорта и тем более не потребовала приостановки или отмены антидемпинговых пошлин. Об этом заявила министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина на вопрос "РГ".

Из 30 претензий, предъявленных Евросоюзом , 21 признана несостоятельной, оставшиеся адресованы к процедурной специфике, требуют повторного анализа данных, например, дополнительного обоснования базы для расчетов демпинговой маржи. В целом, в практике ВТО не было ни одного спора, в котором была полностью поддержана позиция ответчика, подчеркнула министр. При этом она воздержалась от оценки заявления Еврокомиссии о том, что решение третейской группы по спору обязывает Россию отменить антидемпинговые пошлины. В минувшую пятницу большинству СМИ это дало основания написать, что Россия проиграла спор.

Несмотря на победу, Россия рассматривает вопрос об апелляции по тем выводам третейской группы, которые поддерживают претензии ЕС, поскольку они носят "системный" характер и важны для аналогичных случаев. Апелляция может быть подана в течение 60 дней после публикации доклада третейской группы, еще около года или чуть меньше потребуется на ее рассмотрение, считают в ЕЭК. Подать апелляцию может только РФ, ЕЭК будет участвовать в обжаловании на экспертном уровне, поскольку антидемпинговые пошлины были введены в 2013 году по инициативе России и оформлены после антидемпингового расследования, проведенного ЕЭК.