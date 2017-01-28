Опасным водителям дали штраф и готовят арест

Госдума приняла в первом чтении поправки к КоАП о наказании за грубую езду

Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за опасное вождение. Штраф составит 5 тыс. руб. Ко второму чтению депутаты хотят ввести усиленные санкции: административный арест, обязательные работы и лишение прав. В МВД считают, что наказание нужно усиливать "аккуратно", так как оно может коснуться "десятков тысяч граждан".

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении в КоАП нового штрафа в 5 тыс. руб. за опасное вождение. Термин "опасное вождение", напомним, введен в ПДД в июне прошлого года. Он подразумевает совершение подряд нескольких нарушений на дороге -- таких как резкие перестроения при интенсивном движении, необоснованное резкое торможение и ускорение, несоблюдение безопасной дистанции, препятствование обгону. За эти действия уже есть отдельные санкции (от 500 до 1,5 тыс. руб.), но если они совершены в связке, нужно штрафовать жестче, пояснил замглавы МВД Игорь Зубов

Проблема агрессивных водителей обсуждается властями уже несколько лет. Поводом для дискуссии стали дорожные инциденты с участием водителей на спорткарах, желающих погонять на дорогах. Существующие санкции на таких водителей не действуют, говорят в Госавтоинспекции . Поэтому по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова была подготовлена новая редакция ПДД, а затем и поправки к КоАП.

Дискуссия развернулась и вокруг механизма фиксации опасного вождения. Вячеслав Лысаков и заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов говорили, что необходимо записать в КоАП обязательную видеозапись нового вида нарушения. "Мы и сегодня можем использовать в качестве доказательства и видео, и свидетельские показания, и рапорт сотрудника,-- отвечал парламентариям замглавы МВД Игорь Зубов.-- Если же пропишем обязательную видеофиксацию, то доказательную базу можем, наоборот, ограничить. Если видео есть, то используется оно, если нет, то применяются иные формы доказательств".

Господин Лысаков раскритиковал сам термин "опасное вождение", заявив, что в нем есть "признаки правовой неопределенности". "Либо в ПДД, либо в тексте законопроекта надо будет конкретизировать",-- заявил он. Критику поддержал коммунист Юрий Синельщиков : "А то непонятно, за что собираемся наказывать". Напомним, что принятию поправок к ПДД в 2016 году предшествовала широкая общественная дискуссия, в результате которой ГИБДД дважды переделывала определение опасного вождения, но после этого многие эксперты заявляли, что оно получилось сложным и непонятным. Игорь Зубов заметил, что в сентябре 2016 году законность термина "опасное вождение" проверял Верховный суд, никакой "правовой неопределенности" не было выявлено. "Все ситуации в дорожной обстановке нельзя формализовать",-- заявил он, отметив, что над коррекцией правил, "может быть, стоит подумать".

Представитель Игоря Шувалова пояснил "Ъ", что после вступления закона в силу будет проводиться тщательный мониторинг его исполнения. "Будем смотреть, как работают сотрудники полиции, как ведут себя участники движения, какие юридические коллизии возникают в административной практике,-- отметил представитель первого вице-премьера.-- Если вопросы будут возникать, то мы, конечно, будет их анализировать и решать".