В Сети опубликованы изображения первого кроссовера от УАЗа

На страницах отечественных автоизданий появились первые изображения возможного кроссовера, трудятся над которым специалисты российского автомобилестроителя УАЗ.

В руках у представителей СМИ оказались «зарисовки» внедорожника для серийного исполнения, зарегистрированные корпорацией в Роспатенте в декабре 2016 года.

Журналисты сумели выяснить, что 16 декабря 2016 года в Федеральной службе по интеллектуальной собственности регистрировались патенты на экземпляры новой машины повышенной проходимости. На имеющихся в Сети изображениях можно увидеть среднеразмерный кроссовер. Появились еще сведения, что собственником патента является компания ФГУП НАМИ, создающая машины на единой модельной архитектуре.

Скорее всего, первым УАЗовским кроссом может оказаться 4,6 метровая модель, которая получит несущий кузов, систему полного привода и независимую подвеску.