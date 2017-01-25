Штраф за отказ пропустить пешехода увеличат до 2,5 тысяч рублей

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила повышение штрафа за отказ пропустить пешехода на переходе. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт кабинета министров.

В ближайшее время этот документ будет рассмотрен на заседании правительства.

Согласованный комиссией законопроект предлагает взимать штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей с водителей, нарушивших статью 12.18 КоАП (непредоставление преимущества при движении).

Ранее увеличить размер штрафа предложило МВД после поручения президента РФ Владимира Путина. По данным полиции, количество происшествий на пешеходных переходах в 2015 году выросло до 19,7 тысячи, а их жертвами стали более тысячи человек.

Сейчас штраф за отказ пропустить пешехода или велосипедиста на переходе составляет 1,5 тысячи рублей.