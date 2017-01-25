Составлен рейтинг самых угоняемых авто в России

В минувшем году в России чаще всего угоняли бюджетные иномарки, кроссоверы и седаны бизнес-класса. Об этом сообщает Лайф, ссылаясь на данные страховой компании "Согласие" и данные ГИБДД.

Рейтинг самых угоняемых авто возглавила Toyota Camry. Эта модель лидирует в рейтингах продаж, чем и объясняется спрос на нее у воров. Продать машину – легко, запчасти авто тоже пользуются спросом.

Второе и третье место заняли Hyundai Solaris и Kia Rio. Их угоняют прежде всего, чтобы продать запчасти. Также эти авто используются для работы в такси.

В десятку самых угоняемых авто также вошли Land Rover Discovery, BMW X1, Hyundai ix35 и Renault Sandero.

В данных ГИБДД в качестве угоняемых также фигурируют ВАЗ-2106, Ford Focus, Mazda3.