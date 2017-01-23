СМИ: Росавтодор в марте начнёт тестирование беспилотных грузовиков

На полигоне в подмосковном Шахово при поддержке Федерального дорожного агентства России (Росавтодор) в ближайшее время начнётся тестирование автономно-управляемых грузовиков. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Результаты испытаний на полигоне ускорят процесс запуска фур с автопилотом на федеральных дорогах страны», — заявил заместитель главы Росавтодора Игорь Астахов

По данным интернет-здания, строительство полигона была завершено недавно, а испытания беспилотных грузовиков стартуют в марте 2017 года.

Ранее сообщалось, что Россия и Финляндия договорились о развитии беспилотного движения.