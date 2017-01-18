Водительских прав начнут лишать за опасное вождение

Госдуме могут рассмотреть поправки Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие не только штраф, но и лишение водительских прав за опасное вождение, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на "Известия"

По данным издания, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству планирует рекомендовать депутатам принять поправки, предусматривающие введение штрафа в 5 тысяч рублей за опасное вождение. К нему отнесены: резкое и неоднократное торможение на дороге, препятствование обгону и беспорядочное перестроение.

Ко второму чтению законопроект может претерпеть существенные изменения. По словам депутата Вячеслава Лысакова, за повторные аналогичные нарушения должны быть предусмотрены более серьезные санкции. Среди возможных мер за повторные нарушения в течение года — лишение водительских прав на срок до двух лет. По словам Лысакова, опасное вождение можно приравнивать к самым общественно вредным деяниям, например «пьяной езде».