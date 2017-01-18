Водительских прав начнут лишать за опасное вождение

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерен рекомендовать депутатам принять в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые устанавливают штраф в размере 5 тыс. рублей за так называемое опасное вождение.

К нему отнесены: резкое и неоднократное торможение на дороге, препятствование обгону и беспорядочное перестроение. Не исключено, что ко второму чтению в законопроекте появится норма о лишении водителя права на два года в случае повторного нарушения.

О том, что законопроект, внесенный правительством, комитет планирует рекомендовать к принятию в первом чтении, «Известиям» заявил его первый зампредседателя Вячеслав Лысаков «Единая Россия» ). Документ стоит в повестке заседания комитета на 19 января.

Напомним, что термин «опасное вождение» появился в ПДД в июне прошлого года. К нему, в частности, относится неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, например, резкое торможение (без необходимости избежать аварии), препятствование обгону, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты (за исключением необходимости повернуть или развернуться, объехать препятствие и т.д).

Однако тогда наказание за опасное вождение не ввели, отложив решение на более поздний срок. В итоге свой вариант поправок в КоАП — штраф в 5 тыс. рублей для агрессивных водителей — внесло в Госдуму правительство в ноябре прошлого года. В пояснительной записке авторы подчеркнули, что опасное вождение лишает других участников движения «возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации».

Ко второму чтению законопроект может претерпеть существенные изменения. По словам Вячеслава Лысакова, за повторные аналогичные нарушения должны быть предусмотрены более серьезные санкции.

— Если человеку первый случай не послужит уроком и он будет продолжать себя так же вести, то надо предусматривать более серьезные меры воздействия, такие как обязательные работы, административный арест и лишение прав, — говорит депутат.

Среди возможных мер за повторные нарушения в течение года — лишение водительских прав на срок до двух лет. По словам Лысакова, опасное вождение можно приравнивать к самым общественно вредным деяниям, например «пьяной езде». Однако лишение прав будет грозить только в случае, если нарушение зафиксировано инспектором, а не камерой, работающей в автоматическом режиме.

Вячеслав Лысаков признает, что на практике с применением новой статьи КоАП могут возникнуть сложности при определении состава правонарушения инспектором.

— Здесь есть возможность для субъективной оценки действий водителя, — говорит Лысаков.

По его словам, необходимо понять, можно ли закрепить в законодательстве обязательное

наличие доказательной базы в форме видеофайлов по таким административным делам. Кроме того, говорит депутат, нужно провести консультации с МВД , возможно, этот вопрос можно решить принятием подзаконного акта.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов опасается, что неоднозначность формулировок может привести к признанию водителя нарушителем только на основании

слов инспектора. В ПДД же идет речь о том, что действия водителя расцениваются как «опасное вождение», если они создают угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов.

— Как вы зафиксируете, докажете что тот или иной маневр создавал угрозу жизни. Как это измерить? — говорит Шкуматов.

Он опасается, что действие новых санкций могут ощутить на себе в первую очередь мотоциклисты.

— Первыми «под нож» пойдут мотоциклисты. Их легче всего поймать и зафиксировать двойное нарушение, особенно если они едут между рядами, — полагает Шкуматов, добавляя, что их могут наказывать за неоднократное несоблюдение безопасного бокового интервала между транспортными средствами.