Скорым могут разрешить таранить не пропускающие их автомобили

Минздраве РФ обсуждают возможность разрешить машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

По словам замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой, обсуждается также вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой помощи.

"Я считаю, что ужесточать законодательство нужно. Если скорую не пропустили, это просто не неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками", - сказала Яковлева.

В Петропавловске-Камчатском 10 января водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую помощь. В результате пациент, 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался.