Натуральное ОСАГО проверят в регионах

Центробанк может опробовать натуральное возмещение по ОСАГО сначала на пилотных регионах, среди которых Волгоград, Ростов, Краснодар и Ставрополь. Поправку к закону об автогражданке, наделяющую Банк России таким правом, предложил Минфину зампред комитета Совета Федерации по бюджету Николай Журавлев . Как рассказал сенатор «Известиям», первыми право на ремонт должны получить жители регионов с самым убыточным ОСАГО. ЦБ и Минфин благосклонно отнеслись к предложению.

Представители верхней палаты парламента предлагают Минфину предусмотреть новые права для ЦБ в законопроекте об автогражданке, который сейчас готовится ко второму чтению. По идее сенатора Николая Журавлева, регулятор должен получить право выбрать несколько регионов, которые первыми смогут запустить натуральное возмещение по ОСАГО.

— Срок внедрения нового механизма по ОСАГО определяет ЦБ, и он должен зависеть от проблемности региона, — пояснил сенатор Николай Журавлев.

По его словам, необходимость внесения такого уточнения в закон вызвана сложной ситуацией с ОСАГО в некоторых регионах.

— Эта инициатива была вызвана коллапсом в ряде регионов по ОСАГО, связанным с тем, что убыточность страховых компаний по данному виду страхования зашкаливает и в ряде субъектов превышает 100%, — пояснил Николай Журавлев. — В такой ситуации находится треть субъектов России.

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс уточнил, что речь идет прежде всего о Волгограде, Ростове, Краснодаре, Ставрополе и еще паре регионов.

— Я ничего против этой инициативы не имею, потому что и мы, и Центробанк, и МВД , и прокуратора знают 5–7 ключевых проблемных регионов. Если мы в них переломим ситуацию, всё встанет на свои места, — уверен Игорь Юргенс.

Ситуация с ОСАГО в этих регионах осложняется деятельностью так называемых автоюристов, которые от имени пострадавших граждан добиваются максимальных выплат от страховых компаний в случае повреждения автомобиля. По данным РСА, наиболее остро проблема стоит в Адыгее, Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Архангельской области, Камчатском крае, а также в Ростовской и Ивановской областях.

Возможность поэтапного введения натурального возмещения по ОСАГО в регионах может быть рассмотрена, заявил «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Сергей Барсуков

— Здесь компромиссные решения точно могут быть найдены, — утверждает представитель ведомства.

Госдуме также готовы поддержать запуск натурального возмещения по ОСАГО в пилотных регионах. При этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями» отметил, что с любыми подобными поправками законодателю необходимо быть осторожным, ведь между регионами не должно быть искусственно создано серьезных различий.

— Если мы начинаем регионализировать законодательство по финансам, будь то бюджетные, будь то банковские вопросы, а в данном случае — страховые, то это может привести к большому диссонансу. Очень важно единообразие применения законов в области финансовых услуг, — отметил Анатолий Аксаков.

Сейчас закон о натуральном возмещении по ОСАГО готовится ко второму чтению, дата которого пока неизвестна. В Центробанке рассчитывают на вступление закона в силу до 1 марта. Его суть состоит в том, чтобы при повреждениях автомобиля страховая компания не выплачивала гражданину деньги, а проводила ремонт через партнерские сервисные станции. Материальная компенсация предусмотрена только в исключительных случаях, например, когда транспортное средство нельзя отремонтировать.

По замыслу ЦБ и Минфина, при наступлении страхового случая компании будут направлять автомобили своих клиентов на ремонт в партнерские сервисные центры. Они должны находиться не далее 50 км от места ДТП, а срок ремонта не должен превышать 35 календарных дней. Как писали ранее «Известия», ответственность за ремонт будет полностью нести страховая компания, за несоблюдение сроков ремонта страховщикам придется уплатить штраф — 0,1% от стоимости ремонта за каждый день простоя.

​​​​​​​