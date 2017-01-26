Водителям не по пути с Осаго

В 2016 году в России почти вдвое замедлился рост числа нарушений ПДД, следует из данных Госавтоинспекции . При этом в той же пропорции — почти вдвое — увеличилось число случаев управления машиной без ОСАГО. Эксперты объясняют, что люди просто не хотят оплачивать автогражданку по повышенным тарифам. Экономят водители и при оплате штрафов, активно пользуясь 50-процентным дисконтом, что уже привело к снижению поступлений в региональные бюджеты.

ГИБДД России предоставила “Ъ” статистику нарушений правил дорожного движения в 2016 году. Из нее следует, что сотрудники Госавтоинспекции вынесли 87,1 млн постановлений о назначении штрафа (на сумму 74,4 млрд руб.), что на 6,6% больше, чем годом ранее. При этом в 2015 году число нарушителей выросло на 13,1%, и теперь, спустя год, темпы замедлились почти вдвое.

Доля оплаченных штрафов сохранилась на уровне 69–70%, при этом общая сумма штрафов, поступивших в бюджеты регионов, сократилась с 50 млрд руб. до 32,5 млрд руб. Во многом, как поясняют в ГИБДД, это связано с введением в 2016 году 50-процентной скидки на уплату штрафа в течение 20 дней: всего с дисконтом было оплачено 41,4 млн постановлений. Таким образом, бюджеты недополучили часть денег.

Самыми распространенными видами нарушений традиционно являются превышение скорости и не пристегнутый ремень безопасности (см. график). Одной из самых «популярных» статей КоАП, применяемых инспекторами, в 2016 году стала ст. 12.37 — нарушение требований ОСАГО. По первой части статьи (полис ОСАГО есть, но просрочен или не вписан управлявший машиной водитель) оштрафовано 654 тыс. граждан, по второй (управление автомобилем без страховки) — 1,9 млн водителей. По последнему составу прирост составил почти 100%. Лидерами по количеству таких нарушений, следует из данных ГИБДД, являются Краснодарский край (105 тыс. нарушений), Татарстан (101 тыс.) и Московская область (96,2 тыс.)

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев видит связь с повышением тарифов на ОСАГО в 2014–2015 гг. «Тарифы были повышены в апреле 2015 года, после чего резко активизировались мошенники, которые занимаются изготовлением поддельных полисов,— пояснил он “Ъ”.— Пик сбыта подделок пришелся на осень 2015 года, и в 2016 году во время проверок ГИБДД и выясняла, что у водителя полис ненастоящий». По мнению господина Уфимцева, некоторые автовладельцы об этом прекрасно знали: продавцы подделок расписывали на сайтах экономическую выгоду обладания таким полисом. По этой же причине, говорит Евгений Уфимцев, именно в 2015 году фиксировалось семипроцентное снижение числа заключения договоров ОСАГО. «По итогам 2016 года мы снижения практически не видим»,— заявил он “Ъ”.

После двукратного повышения тарифов многие автовладельцы просто ушли из ОСАГО, перестав оформлять автогражданку, считает глава Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников. «Причем в действительности подделок мало, в основном ездят вообще без страховки или с дешевым ОСАГО, оформленным на несколько месяцев,— пояснил он “Ъ”.— А потом выезжают на дорогу, рассчитывая, что гаишник не заметит, что срок пользования полисом прошел. Все потому, что люди не хотят платить за ОСАГО больше, поскольку качество услуг страховщиков осталось низким».

Других видов нарушений стало, наоборот, меньше. К примеру, на 22% сократилось число водителей, которые нарушали правила пользования световыми или звуковыми приборами, на 7% — число нарушителей правил тонировки. Увеличилось на 4% число выехавших на встречную полосу, на 35% — проехавших на красный свет. Юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева говорит, что красный свет и встречная полоса стали чаще фиксироваться камерами, отсюда и рост нарушений. А вот тонировку и правила пользования фарами могут проверять только инспекторы, а их Госавтоинспекция стала больше направлять на выявление серьезных нарушений, таких, как пьянство за рулем.