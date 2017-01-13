Компания Alfa Romeo приостановила продажи автомобилей в России

В России были приостановлены продажи автомобилей марки Alfa Romeo. На настоящий момент неизвестно, когда возобновятся продажи машин. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Газету.ру»

«Сейчас машин Alfa Romeo нет и в наличии, и в заказе. Официально импортер дилерам ничего не говорил, на дилерских центрах вывески пока висят. Но возобновятся ли поставки, неизвестно - в зависимости от ситуации на рынке», - заявил источник издания в дилерской среде.

Как отмечается в публикации, информация о модельном ряде бренда пропала с официального сайта представительства. За декабрь 2016 года не было продано ни одной машины данной марки. Журналисты обращают внимание на то, что в прошедшем году Alfa Romeo стала одним из самых успешных брендов с точки зрения роста продаж легковых автомобилей. С 2015 года объем продаж этих автомобилей вырос на 127%, однако в абсолютных цифрах это продажа 100 автомобилей вместо 44. Продажи автомобилей в России приостановили японский бренд Acura, китайский Haima и корейский SsangYong.